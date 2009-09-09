Безвуглеводна дієта б'є по м'язах і мозку

Останнім часом набирає популярності дієта для зниження ваги, яка строго обмежує вуглеводи, а жиру при цьому можна їсти скільки завгодно. Вплив жирної дієти на здоров`ї ще недостатньо з`ясовано. Хоча на тваринах і людині вже показано, що тривала дієта з високим вмістом жиру не корисна ні для тіла, ні для мозку.

Команда дослідників з факультету експериментальної психології Оксфордського університету (Department of Experimental Psychology, University of Oxford) з`ясувала, що гризуни, які тренувалися і харчувалися звичайною їжею, щодня покращували свої показники і пробігали більшу відстань на доріжці, тобто ставали витривалішими. Їх побратими, що харчуються жирною їжею, відставали від них: вони з кожним днем пробігали менше.

Виявилось, що щури на жирній дієті швидше, ніж щури на звичайній дієті, починали помилятися, повторно відвідуючи рукави лабіринту.

Учені проаналізували тканини скелетних м`язів і серця щурів. У тканинах тварин на жирному раціоні вони знайшли підвищений вміст специфічного білка UCP3. Цей білок розриває біохімічний шлях отримання енергії.

Крім усього іншого учені виявили, що у щурів на жирній дієті збільшене серце. Це ознака того, що серцю доводиться працювати з великим навантаженням, щоб прокачувати по судинах більше крові і давати м`язам більше кисню.

infox.ru