Рак простати викликається вірусом?

Вірус, що викликає лейкемію і пухлини у тварин, знайдений в пухлинах простати. Як передбачається, він може викликати і рак передміхурової залози, повідомляє агентство Reuters.

Американські учені виявили ксенотропний вірус мишачого лейкозу (XMRV) в 27% пухлин простати у людей. Висновки дослідників можуть допомогти при діагностиці раку передміхурової залози і навіть запобігти йому. Фахівці Університету Юти і Колумбійського університету в Нью-Йорку проаналізували 233 злоякісні і 101 доброякісну пухлину. Як правило, вірус виявлявся в першому випадку.

Дослідники поки що не знають, яким чином вірус XMRV викликає рак передміхурової залози. По суті, це звичайний ретровірус, який переписує генетичний код зараженої клітини. Втім, вже цього досить для виникнення раку.

Участь вірусів (передусім вірусу папіломи людини, ВПЧ) в розвитку деяких видів раку була відкрита порівняно недавно. Вже розробляється вакцина від ВПЧ.

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