Мед сильніший за антибіотики

Чайне деревце манука квітне красивими білими і рожевими квітами. Бджоли із задоволенням збирають з них пилок, у результаті виходить знаменитий новозеландський мед. Саме даний сорт меду і його антибактеріальні властивості вивчали вчені з Університету Уельсу в Кардіффе (University of Wales Institute - Cardiff). Учені відкрили, що мед загальмовує розмноження такого небезпечного мікроорганізму, як золотистий стафілокок. Причому мед вбиває навіть метициллин-резистентні штами, які дуже погано піддаються класичному лікуванню, викликаючи деколи важкі внутрішньолікарняні епідемії.

Надійного лікування досі немає, і кожен третій пацієнт гине. Всього в світі від такої інфекції щороку вмирає до 18 тис. людей. Лікарі Великобританії, Австралії і США протягом багатьох останніх років шукають наукове підтвердження дії природних речовин-антисептиків, до яких відноситься і мед, зокрема, на стафілокока.

newsland.ru