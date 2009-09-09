Кіровоградщина: 4 особи отруїлись невідомою речовиною

У селі Березівка Олександрійського району Кіровоградської області четверо осіб отруїлись невідомою речовиною.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області, вчора ввечері четверо осіб 1986, 1954, 1978 та 1960 років народження на подвір’ї приватного домоволодіння розібрали балон, з якого стався витік невідомої речовини. Після цього вони відчули погіршення стану здоров’я.

Після обстеження медиками стан потерпілих визнано легким, три чоловіка від госпіталізації відмовились, одного направлено для подальшого обстеження до Олександрійської центральної районної лікарні.

Працівники швидкої медичної допомоги обстежили 26 мешканців в 10 житлових будинках, що розташовані в радіусі 100 м від місця витоку речовини. Скарг на погіршення здоров’я не надходило. Балон вилучено для проведення аналізу речовини.