Отруєння у Джанкої: Кабмін виділив 1,5 млн грн

Кабінет Міністрів України виділив більш як 1,5 млн. грн. на подолання наслідків отруєння дітей у Джанкої (АРК).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Джанкойський район відноситься до депресивних районів, тому їм необхідна додаткова допомога», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр уточнив, що виділені гроші буде спрямовано на надання допомоги, на придбання дезинфікуючих засобів.

Як повідомляв УНІАН, упродовж 3-6 вересня з діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 195 дітей (2003-2008 р.н.) - вихованців восьми дошкільних установ Джанкою.

6 вересня перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків Джанкою став кефір, інфікований збудником дизентерії. Кисломолочний продукт поставлявся в дитсадки з молокозаводу Генічеська Херсонської області.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей. Проводиться розслідування. Наглядове відомство має намір перевірити законність проведення тендерів на закупівлю продуктів харчування для шкіл і дитсадків Криму.