Погода на завтра

Завтра в Україні збережеться суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 10 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці у західних та північних областях слабкий туман. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у східній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-20°, вдень 22-27; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 12-17°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

9 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 20-23°, в Дніпрі біля Києва 19°.