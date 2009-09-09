Львівщина: 15 осіб отруїлися на весіллі

До інфекційного відділення Новояворівської лікарні на Львівщині з попереднім діагнозом "гастроентероколіт" були госпіталізовані ще 5 осіб, які на минулих вихідних отруїлись на весіллі у селі Городищенське Жидачівського району.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської обласної державної адміністрації.

Таким чином станом на 9 вересня у лікарні з отруєнням перебувають 15 осіб, зокрема троє дітей (1999, 2003 та 2004 років народження). 7 пацієнтів - у стані середнього ступеню важкості (в тому числі 1 дитина), 8 – у стані легкого ступеню важкості (2 дітей).

Загалом на весіллі було 100 осіб.

Фахівці Жидачівської районної санепідстанції проводяться протиепідемічні заходи у вогнищах за місцем проживання госпіталізованих та контактних, на місці виникнення спалаху.