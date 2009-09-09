МОЗ проводить профілактику грипу А/H1N1 серед дітей

Міністерство охорони здоров`я України проводить системні профілактичні заходи для запобігання розповсюдженню свинячого грипу серед дітей, які повернулися з відпочинку з країн, в яких зафіксовані найбільші спалахи вірусу грипу А/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я давав таке доручення і в понеділок на апаратній нараді я заслухаю звіт головного санітарного лікаря і заступника міністра з питань охорони материнства й дитинства», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

При цьому міністр наголосив, що жодних обов`язкових карантинних заходів щодо дітей, які повернулися з-за кордону, не проводилися. «Їх (дітей) не потрібно перевіряти. Є симптоми - потрібно одразу звернутися. Поголовно обстежувати немає сенсу», - додав він.

Водночас міністр повідомив, що в даний час планується провести комплексне медичне обстеження дітей, які пішли до школи. «На жаль, в Києві це перетворили на кампанійщину, діти – в чергах», - відзначив В.КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, на підставі комплексного медичного огляду школярів буде підготовлено рекомендації вчителям з роботи з дітьми. «Наприкінці року також нормально до цього підійти і запропонувати варіант їх літнього оздоровлення», - вважає він.

Разом з тим міністр упевнений, що в школах необхідно вводити систематичні медичні огляди дітей, але не обмежувати терміни їх проведення, як це зробила київська влада. «Наступного року ми також ставимо питання про диспансеризацію школярів», - повідомив В.КНЯЗЕВИЧ.