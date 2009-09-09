Отруєння в Джанкої: власників молочного цеху покарають

Міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявляє, що держава стягне компенсацію з власників молочного цеху, продукцією якого отруїлися діти в Джанкої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КНЯЗЕВИЧ повідомив на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я доручив переглянути всі витрати, які було здійснено під час цієї події. Відповідно, ми звернемося – це буде або місцева влада або урядова комісія – до Генеральної прокуратури для того, щоб направити подання до суду і компенсувати всі витрати власником цього заводу», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр також повідомив, що урядова комісія і Міністерство охорони здоров`я надають допомогу правоохоронним органам у розслідуванні факту масового отруєння дітей в Джанкої.

«Все решта зроблять вже правоохоронні органи, і вони зроблять свої висновки. Ми ж наполягатимемо на обов`язковості відшкодування шкоди. Не може бути так, щоб через чиюсь халатність витрачали мільйони не тільки коштів, але й зусиль на подолання наслідків», - додав він.

В.КНЯЗЕВИЧ також повідомив, що в даний час Генічеський молочний цех закрито. За його словами, на цьому виробництві зараз працює санітарно-епідеміологічна служба.

Як повідомляв УНІАН, впродовж 3-6 вересня з діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 195 дітей (2003-2008 р.н.) - вихованців восьми дошкільних закладів Джанкоя.

Станом на ранок сьогоднішнього дня, в джанкойській лікарні на лікуванні перебуває 16 дітей.

Фахівці республіканської, міської СЕС і персонал лікарні здійснюють комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і лікувальних заходів.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей.

6 вересня на прес-конференції в Джанкої перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків став кефір, привезений з молокозаводу Генічеська (Херсонська область).

Роботу молочного цеху, продукція якого поставлялася в дитячі сади Джанкоя, зупинено. Молочний цех у Генічеську є дочерним підрозділом джанкойського сільгосппідприємства «Смарагдовий».