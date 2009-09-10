Відходи ліпосакції стануть сировиною для стовбурових клітин

08:38, 10 вересня 2009
Країна
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Перепрограмування

Учені із США знайшли спосіб перетворити клітини жирової тканини в стовбурові клітини, повідомляє Mercury News.

Дослідники використовували метод, розроблений в 2007 році фахівцями японського Університету Кіото, яким вдалося перетворити клітини шкіри в індуковані плюрипотентні стовбурові клітини.

Співробітники Стенфордського університету як початковий матеріал замість шкіри використовували для отримання стовбурових клітин жирову тканину. Клітини цієї тканини більш універсальні і пристосовні, що полегшує і прискорює їх перепрограмування.

Крім того, жирова тканина є однією з найдоступніших для отримання. Процедура ліпосакції (видалення жирової тканини) займає близько 30 хвилин і виконується під місцевою анестезією. Населення США традиційно страждає від проблем, викликаних зайвою вагою. Ліпосакція в цій країні є найчастіше виконуваною пластичними хірургами процедурою. За 2006 рік американські хірурги провели більш як 400 тисяч таких операцій.

Використаний американськими ученими метод поки що не підходить для клінічного застосування.

podrobnosti.ua

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