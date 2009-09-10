Огірок допоможе скинути зайву вагу

Огірок - це не тільки вода... Почнемо з того, що вода в огірку є структурованою. Іншими словами, вона дуже активна - «жива». Ефект від структурованої води колосальний. Він набагато важливіший, ніж наявність різних корисних хімічних сполук. Структурована вода є водою інформаційною, тому сприяє оптимізації всіх систем і структур організму. До того ж огірковий сік багатий мінеральними речовинами, на що особливо указував свого часу знаменитий натуропат Поль Брег.

Тільки в огірках виявлена тартронова кислота, яка стримує перетворення вуглеводів в жири. Регулярно вживаючи огірки, можна контролювати процес утворення надмірної ваги. Для цього радять раз в тиждень робити розвантажувальні дні, з`їдаючи протягом дня 1.5-2 кг огірків.

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