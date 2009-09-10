Анальгетики викликають залежність

Безрецептурні анальгетики, які приймають мільйони людей по всьому світу, здатні викликати залежність лише за три дні, стверджують учені.

Влада Британії офіційно заявила про тисячі залежних від кодеїновмісних препаратів для полегшення болю британцівх. Більшість з них «підсіли» на кодеїн, що міститься в таких препаратах, як Нурофен і Солпадеїн, випадково, причому жінки частіше стають жертвами залежності, ніж чоловіки. Неспокій про «приховану наркоманію» змусив уряд прийняти ряд заходів з врегулювання проблеми. З наступного року всі упаковки таких препаратів міститимуть напис: «Викликає наркотичну залежність. Приймати не більше трьох днів підряд». Без рецепту можна буде купити не більш як 32 пігулки за раз, проти нинішніх 100.

menslife.info