Сьогодні відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам, який щорічно проводиться за ініціативою Міжнародної асоціації по запобіганню самогубствам /IASP/ за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров`я. Зокрема, цього дня фахівці закликають ЗМІ більш зважено підходити до освітлення самогубств.

Так кризовий психолог Михайло Хасьмінський вважає, що зростання кількості суїцидів – це прямий наслідок повідомлень в ЗМІ інформації про самогубства. «У психології давно відомо, що кожна публікація на тему суїциду призводить до декількох десятків самогубств серед тих, хто прочитав статтю, причому не тільки до явних самогубств, але і до прихованих, закамуфльованих під ДТП і навіть в авіакатастрофи. Це підтверджували наукові дослідження західних психологів», - розповів Хасьмінській. Він відзначив, що «в СРСР статистика по суицидах була закритою. Ніяких повідомлень в ЗМІ із цього приводу не було, тому багато в чому суїциди стримувалися. Зрозуміло, що самогубства були, але їхня кількість була на порядки меншою».

ami-tass.ru