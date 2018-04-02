Як налаштувати організм на осінню пору

Позбутися депресії після відпустки допоможуть правильні їжа, будильник і масаж. І не забувайте будувати грандіозні плани!

Після відпустки ми часто скаржимося на недосипання, швидку стомлюваність, нестачу сил. Це можна виправити. Включіть до щоденного ритуалу:

• один-два шматки гіркого шоколаду. Шоколад бадьорить, крім того, він підвищує настрій і фізичну активність.

• контрастний душ. Він повертає обмінним процесам потрібну швидкість. Вранці він допоможе прокинутися, увечері – заснути, а водночас прожене жировий прошарок після відпускної обжерливості.

• пішу прогулянку не менше.. 2 км на день. Хочете примусити організм виробляти енергію – примусьте спочатку її витрачати. Привчіться проходити 1-2 зупинки пішки після роботи або гуляйте на свіжому повітрі.

• масаж стоп. На ступнях сотні рефлекторних точок, пов`язаних із внутрішніми органами. Візьміть за правило вранці 10-15 хвилин розминати стопи. Це благотворно позначиться на настрої, працездатності, а разом і на ході.

• море з собою. Чому нам так добре на курорті? Зокрема тому, що морська вода насищає шкіру життєво важливими мінералами і поповнює дефіцит йоду, актуальний практично для всіх. З останнім простіше всього: вживайте тільки йодовану сіль – це допоможе щитовидній залозі, відповідальній за фізичну і розумову активність, залишатися в тонусі. Ну, а інші плюси моря забезпечать SPA-процедури.

Ігри з часом

Тіло готове до активної діяльності, але ви з жахом усвідомлюєте, що нічого не встигаєте. Навики тайм-менеджмента послужать вам хорошу службу – і не тільки у відпускний період.

• Плануйте заздалегідь. План на вівторок складайте увечері у понеділок, на жовтень – в кінці вересня, на наступний тиждень – у п`ятницю... Фахівці з тайм-менеджменту вважають, що 10 хвилин завчасного планування економлять 2 години реального часу.

• Заповнюйте вимушені проміжки. Не розраховуйте, що всі ваші плани утіляться з точністю до хвилини. Пробки і запізнення були, є і будуть. У вас завжди повинно бути про запас важливе, але нетермінове заняття, будь-то сеанс дихальної гімнастики, аудіокурс іноземної мови в МП3-плеєре або недочитаному біржовому зведенні. Приступайте до них, як тільки з`явиться вільна хвилина.

• Узгоджуйте плани. Щоб справи йшли як по маслу, враховуйте плани інших людей. Синхронізація дозволить уникнути пауз і зривів.

Тисни на точки

Поганий настрій після відпустки? Ігор Роганін, лікар-голкорефлексотерапевт, пропонує масажувати спеціальні біоактивні точки:

Проти депресії

Ней Гуань ("Внутрішні ворота") – на середній лінії передпліччя між сухожиллями на три пальці вище за променево-зап`ясткового суглобу.

Проти агресії

Інь Тан – точка між бровами.

Хе Гу ("Точка ста хвороб") – між великим і вказівним пальцями.

Проти апатії

Ци Гань ("Море енергії") – на два пальці нижче від пупка по середній лінії живота.

• Дотримуйте принципу "60/40". Тобто наперед розписуйте зайнятість тільки на 60% часу. Життя непередбачуване, обставини постійно міняються, і якщо ви плануватимете кожну секунду, щонайменший збій приведе до катастрофи. 40% тимчасового запасу для маневру дозволять все встигати і не перенапружуватися.

• Ставте чіткі терміни. Ще в "Законах Паркінсона" виведена незаперечна формула: робота займає час, який на неї відведений. Якщо справу можна зробити за 12 хвилин, не відводьте їй у своєму щоденнику годину!

• Формулюйте. Висловлюйтеся максимально чітко, навіть якщо йдеться про найдрібніші завдання.

• Створюйте різноманітність. Монотонність вимотує. Крім того, набагато ефективніше реалізовувати декілька планів одночасно. Чергуйте різні види діяльності – так ви дасте відпочинок мозку і просунетеся відразу в декількох напрямах.

• Не забувайте відпочивати. Доведено, що оптимальний проміжок для безперервної роботи – година, а після двох годин безперервної діяльності працездатність і ефективність різко знижуються. Вихід – 10-хвилинна перерва. Але не довше! Якщо пауза затягнулася, збиваєшся з робочого ритму.

"Здоровье"