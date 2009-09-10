Хворі зуби - причина розвитку раку

Правильний догляд за порожниною рота може понизити ризик розвитку ракових пухлин на голові і шиї. Такий висновок зробили дослідники з онкологічного інституту Розуелл-Парення (США), повідомляє HealthDay News.

Учені стверджують, що у людей з хронічним періодонтитом збільшена ймовірність виникнення епідермоїдного раку, особливо в роті і горлі. При цьому абсолютно не важливо, чи палить людина, чи жує тютюн або веде здоровий спосіб життя.

Учені вважають, що значно понизити ризик розвитку раку можна, якщо запобігати періодонтиту. Якщо у пацієнта вже діагностовано це захворювання, йому слід негайно пройти лікування і дотримуватися гігієни ротової порожнини.

Періодонтит - це запалення періодонта, що характеризується порушенням цілісності зв`язок, що утримують зуб в альвеолі.

compulenta.ru