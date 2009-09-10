Чи лікують насправді мухомори?

При правильному використанні ці красиві отруйні гриби можуть стати хорошим помічником в лікуванні багатьох хвороб.

Мухомор має прекрасний ранозагоювальний ефект, справляється навіть із застарілими виразками і наривами, а суглобовий біль і пухлини зазвичай знімає в лічені години.

Для приготування мазі використовують суміш в співвідношенні приблизно 1:1 порошку з сушених грибів з вазеліном, рослинною олією або тваринним жиром. Подібна мазь добре допомагає при м`язовому і суглобовому болю, променевих ураженнях і різних захворюваннях шкіри. Її можна використовувати і для компресів. Тільки не варто забувати після застосування мазі ретельно мити руки з милом.

Мазеподібний препарат можна приготувати і з свіжих мухоморів, які розтирають і змішують в рівних кількостях із сметаною. Цей препарат добре використовувати при ревматизмі, радикуліті, артритах і артрозі. З вечора нанести мазь на хворе місце, накрити плівкою і добре укутати. Вранці пов`язку зняти, а місце нанесення мазі промити теплою водою з милом. Препарат можна зберігати 7-10 днів в холодильнику (прохолодному місці) в керамічному або скляному посуді. Підкреслю, при виготовленні препаратів з мухоморів металеві предмети (посуд, ножі і т. п.) бажано не використовувати.

При застосуванні препаратів з мухоморів бажано дотримуватися простих правил. Не слід забувати, що мухомор містить сильні отрути, які тільки в невеликих дозах при прийомі всередину і при обмеженому зовнішньому застосуванні мають лікувальними властивостями. Препарати з мухомора, за рідкісними винятками, не застосовуються при лікуванні дітей. Протягом доби пов`язка з препаратами з мухоморів може знаходитися на хворому місці від 4 до 10 годин. При радикулітах, артрозі, артритах і т.п. препарати з мухоморів знімають біль, зменшують запалення і набряки, але зміни в хрящовій тканині і міжхребцеві грижі не лікують.

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