Львівщина: у лікарнях - 34 особи з отруєннями

У Львівській області 7-9 вересня до інфекційних відділень Жидачівської районної та Новороздільської міської лікарень з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» госпіталізовані 17 людей (з них троє дітей), які 5-6 вересня на весіллі вживали страви домашнього приготування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, всього на святі були 100 чоловік.

Фахівці районних СЕС здійснюють комплекси регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.

Крім того, 9 вересня у Львівській області до інфекційного відділення Новояворівської райлікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» були госпіталізовані ще двоє підлітків, які 5 вересня на весіллі у селищі Немирів Яворівського району вживали страви домашнього приготування.

На сьогодні госпіталізовано 17 людей, у тому числі 6 дітей.