Одещина: через пустощі з вогнем загинули двоє дітей
14:24, 10 вересня 2009Країна
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У сіносховищі виникла пожежа
Вчора о 13.30 у селі Шкарбінка Любашівського району Одеської області у сіносховищі через пустощі з вогнем виникла пожежа, внаслідок якої загинули двоє дітей, 2006 та 2007 років народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, пожежу ліквідовали місцеві жителі, підрозділи Державної пожежної охорони МНС не викликалися. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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