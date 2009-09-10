Одещина: через пустощі з вогнем загинули двоє дітей

Вчора о 13.30 у селі Шкарбінка Любашівського району Одеської області у сіносховищі через пустощі з вогнем виникла пожежа, внаслідок якої загинули двоє дітей, 2006 та 2007 років народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, пожежу ліквідовали місцеві жителі, підрозділи Державної пожежної охорони МНС не викликалися. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.