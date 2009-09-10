Якою буде погода в Україні завтра

Завтра в Україні опади не очікуються, вітер північно-східний, 5-10 м/с, на півдні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, у південній частині 14-19°, на півдні Криму до 21°; вдень 23-28°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.