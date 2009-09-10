10 способів зберегти зір

Поговорімо про те, як допомогти очам, якщо ви вимушені проводити перед монітором 6-12 годин на добу.

1. Правильне положення. Відрегулюйте висоту стільця. Верхня панель монітора повинна розташовуватися на рівні очей, щоб ви дивилися на екран зверху вниз.

2. Освітлення. Тут все давно відомо: розсіяне світло плюс, якщо необхідно, направлене бічне джерело.

При цьому слід уникати відблисків на моніторі. Багато хто любить посидіти за комп`ютером в темноті - не варто це робити.

3. Монітор. На жаль, рядові співробітники офісів, як правило, забезпечуються найдешевшими моделями, які до того ж служать набагато довше, ніж це наказано правилами експлуатації.

Перше що необхідно зробити - знизити яскравість і контрастність зображення, тим самим навантаження на очі різко знижується. Корисно міняти ці параметри залежно від виду виконуваної роботи.

4. Харчування. Очам необхідні вітаміни (особливо А, група В і С) і мікроелементи (особливо калій). Можна приймати спеціалізовані БАДи або комплексні вітаміни, але краще налагодити раціон так, щоб у вас на столі було багато овочів, фруктів, меду і якісного масла (переважно оливкового і вершкового). Якщо вірите в особливі здатності моркви і чорниці покращувати зір - налягайте на них.

5. Перерви. У цьому сенсі добре курцям, які влаштовують собі передих кожні годину-півтора. Потрібно послідувати їх прикладу, причому для цього абсолютно не обов`язково переймати погані звички.

6. Відпочинок для очей. Під час регулярних розминок прагніть подивитися у вікно, особливо якщо там відкривається красивий вигляд. Або прикрасьте офіс картиною або календарем із зображенням ідилічного пейзажу. Добре розслабляє очі розгляд стереограмм: щоб побачити картинку, необхідно вольовим зусиллям розфокусувати зір. І не забувайте почастіше моргати.

7. Вправи. Існує безліч «очних» комплексів. Їх краса в тому, що вони легко виконуються майже без відриву від виробництва. Якщо ви не знаєте, що означають слова «пальминг» і «соляризація», то вам необхідно ознайомитися з розробками Бейтса і Корбетта - американських офтальмологів і натхненників усесвітнього руху за життя без окулярів.

8. Окуляри-тренажери і спеціальні окуляри для роботи за комп`ютером. Вони вже випробувані багатьма людьми, і вони не полінувалися залишити на мережевих ресурсах свої захоплені, стримані або негативні відгуки, на підставі яких можна ухвалити зважене рішення про покупку.

9. Якщо ви носите окуляри. Короткозорим людям бажано мати другу пару окулярів послабкіших. Взагалі, якщо у вас вже є офтальмологічний діагноз, то всі приведені вище рекомендації для вас удвічі важливіші.

10. Канікули. Під час відпустки влаштовуйте своїм очам тотальний відпочинок від комп`ютерів. Порідше включайте телевізор, читайте паперові книги і не грайте в «тетрис» на телефоні. І дивіться почастіше в очі своїм близьким і улюбленим людям.

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