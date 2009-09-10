У Джанкої закрили всі школи

У кримському місті Джанкой закрили усі школи, а учнів зобов’язали пройти медичний огляд, передає “5 канал”.

Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що за останні дні до лікарні міста потрапили шестеро школярів та шестеро дорослих із ознаками дизентерії.

Всі вони, за свідченнями медиків, контактували з малюками, які занедужали раніше.

Як повідомляв УНІАН, упродовж 3-6 вересня з діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 195 дітей (2003-2008 р. н.) - вихованців восьми дошкільних установ Джанкою.

6 вересня перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків Джанкою став кефір, інфікований збудником дизентерії. Кисломолочний продукт поставлявся в дитсадки з молокозаводу Генічеська Херсонської області.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей. Проводиться розслідування. Наглядове відомство має намір перевірити законність проведення тендерів на закупівлю продуктів харчування для шкіл і дитсадків Криму.