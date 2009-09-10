У Джанкої - масовий огляд школярів

Масовий медичний огляд школярів проводиться 10-11 вересня в кримському місті Джанкой.

Як передає кореспондент УНІАН, огляд вирішили провести зокрема й тому, що за останні кілька днів виявлено 13 чоловік – шість дорослих і сім дітей (вік від 7 до 15 років), які контактували з хворими дитсадівцями і скаржаться на погіршення здоров`я. Одна контактна дитина шкільного віку, яку виявили ще 6 вересня, вже виписана з лікарні.

«У виявленні контактних немає нічого екстраординарного, цього варто було чекати. Десь не зовсім дотримувалися принципів особистої гігієни. Головне – що вони виявлені і лікуються», – повідомив телефоном УНІАН перший заступник міністра охорони здоров`я Криму Сергій ГАВРИЛЕНКО.

За його даними, в лікарні знаходяться на лікуванні 11 вихованців дитсадків, решта малюків уже виписані. «Через стаціонар пройшли 202 дітей, з них 11 дошкільнят ще знаходяться там. Вони – «легкі», – сказав С.ГАВРИЛЕНКО.

З 9-ти дитсадків Джанкоя закриті ті три, з яких в лікарню поступило найбільше дошкільнят, повідомили УНІАН у відділі освіти Джанкойської міської ради.

Усього в Джанкої вісім загальноосвітніх і одна вечірня школи, зараз там проходить медогляд дітей. «Школи не закриті, про це й мови не могло бути! Вони працюють, увесь персонал на місцях, просто поки що не ведуться заняття. Протягом двох днів у школах проводитиметься профілактичний огляд дітей лікарями всіх спеціальностей», – заявила співрозмовниця агентства.

Заняття в школах поновляться з понеділка. «З понеділка всі приступають до занять», – підкреслили у відділі освіти міськради.

Як повідомляв УНІАН, дошкільники з діагнозом «гастроентероколіт» почали поступати в лікарню Джанкоя 3 вересня.

6 вересня перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків Джанкоя став кефір, інфікований збудником дизентерії. Кисломолочний продукт постачався в дитсадки з молокозаводу Генічеська Херсонської області. Раніше таких інцидентів не було.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей. Проводиться розслідування.

Прокуратура має намір перевірити законність проведення тендерів на закупівлю продуктів харчування для шкіл і дитсадків Криму.