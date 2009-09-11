Блакитний колір перемагає сонливість

За даними нового дослідження, блакитне освітлення може допомогти людям, які повинні зберігати бадьорість під час нічних чергувань.

Добровольці, які проводили по 6 годин нічного часу при блакитному освітленні, зберігали кращу реакцію і відчували себе бадьорішими, ніж ті, хто проводив час при зеленому освітленні.

За останні роки учені добре вивчили вплив світла на сон. Виявилось, що рецептори, що сприймають світло, не мають нічого спільного із зором. Світлові рецептори працюють навіть у сліпих людей. Ці рецептори допомагають відрізняти день від ночі і настроювати внутрішній годинник організму.

Ті, хто знаходився при блакитному світлі, відчували себе менш сонливими, показували кращі результати при виконанні тестів на реакцію.

Ймовірно, блакитне світло, яке має коротші хвилі, сприймається не тільки зоровими, але і світловими рецепторами.

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