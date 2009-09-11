Чим цінні фісташки

Горіхи мають безліч корисних властивостей - в них міститься немало вітамінів і інших необхідних речовин. А деякі з них, за словами учених, можуть бути незвичайно корисні для серця.

Дослідження американських учених показали, що фісташки здатні оздоровлювати серцево-судинну систему і виводити з організму холестерин завдяки антиоксиданту, що міститься в них, лютеїну.

Щоб одержати корисний ефект, необхідно з`їдати жменьку фісташок щодня. І вже через 2 дні після початку такої «дієти фісташки» рівень холестерину в крові знижується на 12 %.

Але дієтологи попереджають, що фісташки корисні тільки в помірних кількостях. Інакше вони можуть привести до набору зайвої ваги.

health.passion.ru