На Вінниччині госпіталізовані 9 вихованців дитсадка

Вчора у Вінницькій області до інфекційного відділення Хмільницької центральної районної лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» були госпіталізовані 9 дітей (2005-2007 років народження), вихованців дитячого садка села Уланів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Станом на 07.00 11-го вересня троє дітей перебувають у стані середнього ступеню важкості, 6 дітей – легкого ступеню важкості.