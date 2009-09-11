На Вінниччині госпіталізовані 9 вихованців дитсадка
10:32, 11 вересня 2009Країна
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Діагноз - «гастроентероколіт»
Вчора у Вінницькій області до інфекційного відділення Хмільницької центральної районної лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» були госпіталізовані 9 дітей (2005-2007 років народження), вихованців дитячого садка села Уланів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Станом на 07.00 11-го вересня троє дітей перебувають у стані середнього ступеню важкості, 6 дітей – легкого ступеню важкості.
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