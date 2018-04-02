Як зберегти здоров'я школяра?

Як відомо, всі хвороби від стресів. Тому спочатку треба подумати про те, чи не відчуває ваша дитина у школі постійне психологічне напруження. Адже саме воно може спровокувати і неуспішність, і навіть хвороби. Поради дає соціальний педагог і психолог Наталія Удовенко.

Як реагувати, якщо дитина говорить: "Все! Більше в школу не піду! Мені нецікаво!"

Можна відповісти: "А що тобі цікаво, розкажи". Дитина повинна зрозуміти по вашій реакції, що ви його почули і зрозуміли. Йому легше погодитися з неминучим, коли не доводиться доводити і відстоювати своє право на переживання і думку.

Можна сказати: "Ти втомився, після канікул відразу втягнутися в шкільне життя важко, я теж після відпустки не відразу одержую задоволення від роботи, але це пройде. Я поряд".

"Мене не люблять однокласники!"

Спочатку потрібно спробувати дізнатися подробиці, а далі необхідно повернути розмову так, щоб обговорити сильні сторони дитини, його плюси і показати, що таких, як він, більше немає. Можна привести приклад зі свого життя, про схожий випадок, схожих переживаннях і поговорити про те, як ви справилися.

"На уроки до цієї вчительки ходити не буду! Вона мені не подобається (я її боюся)!"

Такі шкільні ситуації завжди повинні розглядатися з трьох боків - дитини, батьків і вчителя. Часто діти, скаржачись, маніпулюють батьками. Тому потрібно розбиратися. Спочатку вислухайте дитину, дайте йому зрозуміти, що його відчуття ви розумієте і розділяєте. Потім запитайте у нього, як може виглядати ця ситуація з боку вчителя. Якби він був на його місці, то як би вчинив. Запитайте, як дитина сама бачить вирішення проблеми, якщо ходити на уроки все одно доведеться. Дайте дитині можливість самому проаналізувати ситуацію і знайти рішення.

Якщо ж ви бачите, що уроки цього вчителя є стресом для дитини впродовж тривалого часу, потрібно йти на бесіду в школу.

Важливо! Удома батьки ніколи не повинні негативно відгукуватися про школу, вчителя.

"Ось почнуть ставити оцінки, і я одержуватиму тільки 10!"

Батьки діляться на тих, кому важливі знання дитини, і тих, кому важливий зовнішній результат (оцінки).

Говоріть дитині, що оцінка - не самоціль, що треба просто вчитися і опановувати знаннями, а це означає, що не завжди і не все вийде відразу. Не можна культивувати роль оцінки в сім`ї. Хто женеться за "десяткою", живе дуже у великому стресі, а дітей потрібно берегти.

"У мене нічого не виходить! У всіх "десятки", а я ніколи їх не одержу!"

Потрібно сказати, що не завжди і не у всіх все виходить відразу, це норма життя. Тут можна привести приклади зі свого шкільного життя. При цьому краще сказати "у тебе все вийде", ніж "не всім бути відмінниками". Це буде ефективніше.

Як зберегти зір?

Уроки в школі, напружене читання і письмо, а після занять не прогулянка на свіжому повітрі, а мультфільми по телевізору або ігри за комп`ютером. Результат передбачений - у школярів вже до третього класу починаються проблеми із здоров`ям.

Щоб зберегти зір:

- до 7 років дитині взагалі не варто сидіти за комп`ютером. Учні 1 - 4 класи можуть безперервно працювати за комп`ютером 15 хвилин, в 6 - 7 класі - 20 хвилин. Важливо не економити на моніторі: він повинен бути обов`язково рідкокристалічним дозволом. Чим гірше монітор, тим швидше втомлюються очі;

- молодшим школярам можна дивитися телевізор не більше 40 хвилин в день! Не можна дивитися телевізор лежачи, тільки сидячи на відстані 2 - 5,5 м від екрану. Бажано ззаду встановити підсвічування, щоб знизити контрастність екрану;

- потрібно організувати правильне освітлення. Світло на робочий стіл повинне падати з лівого боку, увечері на столі обов`язково повинна стояти лампа (оптимально - лампочка 60 ват, вкрита матовим абажуром, яка також ставиться з лівого боку). При цьому решта частини кімнати не в напівтемряві, а теж освітлена. Контраст світла може привести до погіршення зору у дитини. Краще всього відмовитися від верхнього освітлення і використовувати декілька бра, щоб одержати розсіяне світло.

Правильне харчування

Хулігана годуємо кавунами, розсіяного школяра - м`ясом!

Стрес, перевтома і напружене навчання - все це провокує розвиток у школярів гастритів та інших проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Що робити, щоб уникнути неприємностей?

- Дитина обов`язково повинна снідати, причому день повинен починатися не тільки з бутербродів, але і каші.

- Їжа повинна бути через кожні 3,5 - 4 години. (Тому не забувайте давати дитині в школу бутерброд. Розраховувати на те, що школяр купить на кишенькові гроші щось корисне для шлунку, не варто. Швидше за все, все обмежтеся покупкою горішків і напою.)

- Харчування повинне бути різноманітним, уникайте фаст-фуда!

Чим годувати, якщо школяр...

.агресивний

Не можна: ковбаси, сосиски, копченості, м`ясні консерви, в яких є такі добавки: нітрат калія (Е-252), нітрат натрію (Е-251) і нітрит натрію (Е-250). Вони додають виробам стійкий "м`ясний" рожевий колір, їх кількість виготівники строго дозують, не допускаючи перевищення. Але, накопичившись в організмі підлітка, вони можуть провокувати дратвливість і невмотивовану агресію.

Потрібно давати: геркулесову кашу на сніданок (у неї можна додати ложку пшеничних висівок). Вона очищає організм від всього непотрібного, а в пшеничних висівках багато магнію, який володіє заспокійливою дією. Багато магнію і в білій квасолі, шипшині, пшоні, моркві, горіхах, кавунах.

.легко збуджується, наявні проблеми з харчуванням

Потрібно: ідеальний варіант для вечері - індичка. Якщо є час, добре зробити її з волоськими горіхами. Біле м`ясо індички містить багато триптофану і вітамін В3, а волоські горіхи доповнять вечерю вітаміном В6.

Перед сном - чашка гарячого молока з медом

.розсіяний

Потрібно: продукти, багаті на вітаміни групи В і Е, а також на холіни - страви з печінки, нирок, свинини, м`яса птиці, яєць, бобів, зелені. Корисно заправляти вінегрет і салати нерафінованою соняшниковою олією. З солодкого - халва або печиво з кунжутом. Всі ці продукти багаті на вітамін Е.

Покращує пам`ять і марганець - він є в зелених овочах з листям, в горосі і буряці.

.часто у поганому настрої

Потрібно: продукти, багаті на вітамін РР і фолієвою кислотою (вітамін В9). Селера, морква з абрикосами або курагою, зерновий хліб, свіжа риба, морепродукти, фініки, інжир, чорнослив.

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