Півторарічна китаянка виношує паразитичного близнюка

Китайські лікарі виявили в організмі півторарічної дівчинки паразитичного близнюка. Вагітного малятка необхідно рятувати, проте у її батьків немає на це грошей.

Китайським лікарям вдалося пояснити, чому у 18-місячної дівчинки Кан Менру з містечка Лохе аномально великий живіт - малятко вагітне власним братом або сестрою.

Кан потрапила до лікарні, скаржачись на болі в животі. При скануванні виявився рідкісний медичний феномен foetus in foeto - "зародок у зародку". Коли мати Кан Менру завагітніла однояйцевими близнятами, зигота не змогла повністю розділитися. З якоїсь причини половинки не стали розвиватися одночасно і перетворюватися на сіамські близнята, тому у результаті один з ембріонів був поглинений власною сестрою, в якій продовжив розвиватися через загальні кровоносні судини або слизисті оболонки (так зване дифузне живлення).

Тепер "вагітна" Кан чекає на операцію з витягання плоду, проте у батьків дівчинки немає на це коштів, пише британська газета The Sun. Видання не уточнює, які саме частини тіла наявні у зародка і чи продовжує він розвиватися. Якщо плід загине, смерть загрожує і самій Кан.

Схожий випадок був зафіксований в 2007 році в Бангладеш. Там “завагітнів” 16-річний підліток Абу Райхан. Лікарям вдалося вирізувати з нього загиблого близнюка, який важив близько 2 кг у плоду була відсутня голова, зате кінцівки були розвинені.

У 2003 році в казахському Чимкенті вдалося прооперувати 7-річного хлопчика, у якого лікарі спочатку сплутали foetus in foeto з гігантською ехінококовою кістою.

Проте найчастіше близнята-паразити витягують саме з дівчаток, оскільки 70-75% недорозвинених ембріонів знаходять у жіночої статі. Подібні випадки спостерігалися у Білорусі, Греції, Індонезії.

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