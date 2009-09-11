Знайдені ліки від капризів природи

Учені виявили, що фізична активність і збалансоване харчування можуть допомогти метеочутливим людям пережити погодні аномалії. Крім того, фахівці розповіли про зв`язок між атмосферним тиском і головним болем.

За словами лікаря-невролога Клініки інституту харчування РАМН Олега Ленева, "метеочутливість у людей зазвичай пов`язана з генетикою і безпосередньо із захворюваннями судин головного мозку. Якщо люди страждали вегето-судинними пароксизмами, тоді у людей зрілого віку можливі головні болі у зв`язку із змінами барометричного тиску".

Як розповів фахівець, однією з причин метеочутливості може бути вегето-судинна дистонія або родові травми. Проте причиною головних болів у момент погодних аномалій може стати і недостатня фізична активність.

"У зв`язку з незанятістю дітей у них спостерігається надлишок енергії, через що починаються головні болі. Звичайно, будь-які зміни барометричного характеру також починають на них відбиватися", - відзначив Ленев. Крім того, за його словами, такі діти в зрілішому віці починають страждати хронічною депресією.

dni.ru