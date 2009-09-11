Сумісний сон шкодить здоров'ю подружжя

Подружні пари і закохані повинні знати, що сумісний сон шкодить їх здоров`ю і відносинам. До такого висновку дійшли британські учені в ході останнього дослідження.

На думку фахівців, сумісний сон може викликати сварки і розбіжності з приводу хропіння, перетягування ковдри і штовхання один одного вночі. Проведене дослідження також показало, що у подружжя була удвічі більше незадоволеності по відношенню один до одного, якщо вони спали в одному ліжку.

Один з авторів дослідження, який, за його словами, спить з своєю дружиною окремо, відзначає, що історично чоловік і жінка спали в різних місцях. Сучасна ж традиція спати в одному ліжку стала популярною з приходом індустріальної революції, коли люди стали перебиратися в міста, а в манісіньких квартирках було дуже обмежено житловий простір.

newsland.ru