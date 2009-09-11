Хлопчику, хворому на рак, потрібні кошти на обстеження
Пройшов 12 курсів виснажливої хіміотерапії
У 4-річного Богдана Шиндера – пухлина позачеревної порожнини. Вже 9 місяців Богдан лікується в Києві, в Національному інституті раку. Хлопчик пройшов 12 курсів виснажливої хіміотерапії. Зараз йому необхідне обстеження в Москві. Без його результатів київські лікарі не можуть призначити подальше лікування. На поїздку потрібні 10 000 гривень. Мама Богдана – на інвалідності, батько – робітник. За довгі місяці лікування фінансові можливості родини виснажені. Допоможіть Богдану продовжити лікування!
Якщо 200 людей перерахують всього по 50 гривень – хлопчик отримає шанс на одужання!
Допомогу можна передати мамі хлопчика, Олені Валеріївні, – тел. 068 172 60 45 або перерахувати на картку Транзитний рахунок "Приватбанку" 29240825525601 МФО 315405 ЗКПО 22772795 для зарахування на миттєву картку 4405885013938268 ПриватБанк Отримувач: Шиндер А.М.
або перерахувати на картку
Транзитний рахунок "Приватбанку" 29240825525601
МФО 315405
ЗКПО 22772795
для зарахування на миттєву картку 4405885013938268 ПриватБанк
Отримувач: Шиндер А.М.