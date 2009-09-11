Хлопчику, хворому на рак, потрібні кошти на обстеження

У 4-річного Богдана Шиндера – пухлина позачеревної порожнини. Вже 9 місяців Богдан лікується в Києві, в Національному інституті раку. Хлопчик пройшов 12 курсів виснажливої хіміотерапії. Зараз йому необхідне обстеження в Москві. Без його результатів київські лікарі не можуть призначити подальше лікування. На поїздку потрібні 10 000 гривень. Мама Богдана – на інвалідності, батько – робітник. За довгі місяці лікування фінансові можливості родини виснажені. Допоможіть Богдану продовжити лікування!

Якщо 200 людей перерахують всього по 50 гривень – хлопчик отримає шанс на одужання!