Хлопчику, хворому на рак, потрібні кошти на обстеження

12:59, 11 вересня 2009
Країна
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Пройшов 12 курсів виснажливої хіміотерапії

У 4-річного Богдана Шиндера – пухлина позачеревної порожнини. Вже 9 місяців Богдан лікується в Києві, в Національному інституті раку. Хлопчик пройшов 12 курсів виснажливої хіміотерапії. Зараз йому необхідне обстеження в Москві. Без його результатів київські лікарі не можуть призначити подальше лікування. На поїздку потрібні 10 000 гривень. Мама Богдана – на інвалідності, батько – робітник. За довгі місяці лікування фінансові можливості родини виснажені. Допоможіть Богдану продовжити лікування!

Якщо 200 людей перерахують всього по 50 гривень – хлопчик отримає шанс на одужання!

Допомогу можна передати мамі хлопчика, Олені Валеріївні, – тел. 068 172 60 45

або перерахувати на картку

Транзитний рахунок "Приватбанку"  29240825525601

МФО 315405

ЗКПО 22772795

для зарахування на миттєву картку  4405885013938268 ПриватБанк

Отримувач: Шиндер А.М.

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