Шум автомагістралей підвищує тиск

Незвичайне відкриття зробили шведські учені, які встановили, що жити в безпосередній близькості від автодоріг в буквальному розумінні слова небезпечно для здоров`я. Дослідники встановили, що постійний дорожній шум - це сильний подразливий чинник і причина підвищеного артеріального тиску, повідомляє видання CyberSecurity.

Група учених з Університету шведського міста Лунд стверджує, що ризик отримання хронічної гіпертонії істотно зростає, якщо людина постійно піддається дорожньому шуму, гучність якого перевищує 60 децибел. Тим часом зараз майже кожен третій житель міста живе поблизу від крупної дороги, по якій 24 години на добу їздить величезна кількість машин.

У опублікованих даних наголошується, що дорожній шум вище 60 децибел підвищує ризик гіпертонії на 25%, якщо ж шум піднімається вище за 64 децибели, то рівень ризику підстрибує до 90%. "Підвищений тиск зрештою веде до серцевих нападів і інфарктів", - нагадують учені.

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