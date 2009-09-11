Зелений чай потрібно пити з цукром і лимоном

Додавання аскорбінової кислоти і цукру в зелений чай допомагає організму поглинати корисні сполуки в напої, виявили американські учені, повідомляє АМИ-ТАСС.

Фахівці визначили, що присутність аскорбінової кислоти в чаї підвищує всмоктуваність катехинів - класу поліфенолів, що мають антиоксидантні властивості і що борються з серцевими хворобами, раком, діабетом, знижують ризик інсульту і іншими проблемами із здоров`ям.

Катехіни також знайдені в какао і винограді. Додавання аскорбінової кислоти і сахарози в зелений чай утричі збільшує всмоктування корисних катехинів в кров. Дослідники також радять додавати в зелений чай лимонний сік або вибирати інші напої, що містять у великій кількості вітамін С.

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