В Україні відсутня система санепіднагляду і контролю

В Україні абсолютно відсутня система санітарно-епідемічного нагляду і контролю, і найпершими на це реагують діти.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив екс-заступник міністра охорони здоров’я України, науковий експерт Українського центру прав людини Української правничої фундації Валерій ІВАСЮК, коментуючи численні випадки масових отруєнь в Україні за останні кілька місяців.

“Сьогодні знову з’явилася інформація з Вінниччини про чергове масове отруєння дітей від 2 до 4 років невідомим агентом, який викликав гастроентероколіт. Ця проблема постає вже вп’яте за цьогорічний літній період, коли майже в усіх географічних регіонах України – Півдні, Заході, Сході та Центрі, сотні дітей в організованих дитячих колективах, дитячих садках отримали отруєння різноманітного походження з різноманітними збудниками”, - сказав В.ІВАСЮК.

Найтривожнішим та найголовнішим у цьому патологічному ланцюгу, у цих випадках отруєнь, вважає експерт, є те, що вони відбуваються у дитячих організованих колективах, там, де рівень санітарно-епідемічного нагляду має бути найвищим. “В організованих дитячих колективах мають бути забезпечені стандарти санітарно-епідемічного нагляду і контролю за усім, що проникає і контактує з дитячим організмом, зокрема їжею, питвом, повітрям”, - наголосив він.

Водночас В.ІВАСЮК підкреслив, що попри численні випадки масових отруєнь дітей, жодна з осіб, які за Конституцією та за професійним і посадовим становищем, мають оберігати населення, й досі не несуть адекватної відповідальності.

“Конституція виокремлює опіку материнством і дитинством як найвищу цінність держави. Відповідальний за масові отруєння дітей, насамперед, - головний державний санітарний лікар БІЛОВОЛ”, - вважає В.ІВАСЮК.

На його думку, головний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ має подати у відставку - як посадова особа, що не забезпечила дотримання санітарно-епідемічних умов.

“Якщо керівництво санітарно-епідемічної служби повідомляє суспільству про низку протиепідемічних заходів, здебільшого профілактичних (санепідобробка приміщень, інвентарю, огляди персоналу, виробника харчових продуктів тощо), вже після масових отруєнь, то це означає тільки одне, що всього цього не було зроблено заздалегідь. Воно має бути забезпечено незалежно від будь-яких криз. Тобто те, що мали б робити для запобігання біди – не робилося. Це цілком очевидні речі. І вони є підставою для Генпрокуратури щодо порушення кримінальних справ проти державного санітарного лікаря”, - вважає В.ІВАСЮК.

Він переконаний, що гіршої епідемічної ситуації, ніж нині в Україні, ще не спостерігалося. “Як заступник міністра у двох українських урядах і голова Комітету зі СНІДу, наркоманії та інших небезпечних інфекційних хвороб, які входять у систему епідемнагляду в Україні протягом 7 років (за двох Президентів та 7 урядах), можу констатувати - ніколи так часто не відбувалися масові отруєння сотень дітей з організованих колективів і не помирали від вакцинації діти. Такого не було й за значно гірших економічних умов, коли девальвація національної валюти сягала стотисячних процентів, а коробка сірників коштувала мільйон”, - наголосив В.ІВАСЮК.

В.ІВАСЮК закликав усіх провідних політиків, передусім тих, хто претендує на президентську посаду, навести порядок у системі охорони здоров’я України.