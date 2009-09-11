Як продовжити відчуття відпустки?

Як продовжити те відчуття повноцінного життя, яке ми відчуваємо тільки у відпустці? Психологи радять нам декілька способів 100 кроків по росі Йти босоніж по траві - яке це задоволення! А що, якщо не чекати наступного літа, а наповнити ванну прохолодною водою, щоб вона доходила до кісточок і зробити в ній мінімум 100 кроків. Щоранку така «прогулянка по росі» - і ви забудете, що таке нежить.

«Як тільки вечір опуститься синій...» Час від часу зраджуйте своїм звичкам. Уникнути відчуття монотонності життя можна, повертаючись з роботи додому то однією, то іншою дорогою. Увечері не поспішайте влаштовуватися біля телевізора, а йдіть всією сім`єю на прогулянку. Пригадайте, як прекрасно ви проводили вечори у відпустці, гуляючи по набережній, сидячи в маленьких кафе. Іноді і в будні це можна собі дозволити.

Життя без будильника Чи не найприємніше під час канікул те, що не треба нікуди поспішати і прокидатися по будильнику. Отже, заховайте будильник, лягайте вчасно і прокинутися в потрібну годину для вас не складе ніяких труднощів.

Час підвестися з дивану

Під час відпустки ми легкі на підйом, охоче їздимо на екскурсії, знайомимося з новими людьми, але в «трудові будні» більше лежимо на дивані, а зустрічі з друзями замінюємо розмовами по телефону. Адже нові враження, позитивні емоції - це бездонний колодязь, з якого організм черпає сили.

Не думай про хвилини звисока

Спробуйте підводитися хвилин на 20 раніше, і ви відчуєте, що стали менше поспішати. Перші 10 хвилин додайте до свого сніданку: це дасть вам можливість поїсти неспішно, насолоджуючись смаком їжі. Інші 10 хвилин стануть в нагоді, щоб пройти пішки одну-дві зупинки, вдихнути прохолодного уранішнього повітря.

Перерва на обід - це святе

Як би ви не були зайняті, присвятіть відпочинку той час, що виділено на обід. Навіть якщо ви не ходите в їдальню або кафе, а звикли перекушувати на робочому місці, після ланча небагато пройдіться по вулиці або поговоріть з колегами. Працездатність після цього тільки покращає, а заразом ви захистите себе від стресу: на думку американських психологів, від стресу на робочому місці частіше страждають ті, хто не використовує перерву на обід.

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