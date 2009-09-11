Працюючі матері погано годують своїх дітей

Чим більше батьки працюють, тим менше у них залишається часу, і тим частіше вони вимушені йти на компроміси у виборі їжі для себе і своїх дітей. Як батьки справляються з цією проблемою, і як умови роботи пов`язані з режимом харчування, спробували з`ясувати учені.

Працюючі матері погано годують своїх детей. Дослідники оцінювали стратегію харчування по п`яти параметрах:

домашня/не домашня їжа;

пропуск прийому їжі;

нарізність прийому їжі (сім`я приймає їжу окремо або разом);

прискорення прийому їжі заради економії часу;

планування.

Доктор Керод М. Дівайн (Carol M. Devine), провідний автор дослідження, так коментує його результати: «Довгий робочий день, ненормований робочий час означає, що батьки проводять більше часу зовні дому, і на домашню роботу часу залишається дуже мало. Це створює труднощі в підтримці здорового режиму харчування, дає менше можливостей брати участь в сімейних обідах і вечерях. Така ситуація рано чи пізно приводить до відчуття браку часу, втоми, напруги. Енергії на харчування майже не залишається».

health-ua.org