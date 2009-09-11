В Україні успішна реформа системи захисту прав дітей - ЮНІСЕФ

Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні відзначає успішність та ефективність реформування системи захисту прав дітей в Україні протягом чотирьох минулих років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, про це заявила новопризначена голова ЮНІСЕФ в Україні Юкіє МОКУО під час зустрічі з міністром у справах сім’ї, молоді та спорту Юрієм ПАВЛЕНКОМ та заступником міністра Тетяною КОНДРАТЮК.

Ю.МОКУО зазначила, що ЮНІСЕФ приділяє значну увагу Україні в реалізації державної політики у сфері охорони дитинства. Вона повідомила, що в листопаді на засіданні виконкому ЮНІСЕФ у Нью-Йорку буде розглянуто підсумок середньострокового огляду діяльності країн ООН за шість минулих років, де, серед іншого, відзначатиметься успіх Української держави в сфері реформування системи захисту прав дитини.

Під час зустрічі зазначалося, що в Україні починаючи з 2006 року, щорічно збільшується кількість новонароджених та знижується дитяча, зокрема малюкова смертність. Окремо було відзначено зміни в системі захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: в цій сфері держава взяла курс на активізацію національного усиновлення, швидко розвиваються сімейні форми виховання, активно реформується система опіки та піклування, поліпшується система державного забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За чотири роки в країні практично подолано найгірші форми дитячої безпритульності, триває процес реформування системи фізичного виховання в навчальних закладах, відбуваються позитивні зміни в системі оздоровлення дітей.