В Україні - понад 150 тисяч ВІЛ-інфікованих

На сьогодні в Україні зареєстровано понад 150 тис. ВІЛ-інфікованих, 15% з них – діти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту.

Як зазначила заступник міністра у справах сім’ї та молоді Тетяна КОНДРАТЮК, найвразливішою до розповсюдження інфекції є молодь віком від 15 до 24 років.

З метою вирішення зазначеної проблеми Мінсім’ї разом з іншими профільними міністерства й відомствами розробляють національний план запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед дітей та молоді на період 2009-2013 років. Напрацьований матеріал був представлений сьогодні на обговорення у Києві, в якому взяли участь фахівці профільних міністерств, громадських організацій та представників ООН в Україні.

За словами Т.КОНДРАТЮК, головний акцент в національному плані ставитиметься на профілактику, інформаційні кампанії, співпрацю з громадськими організаціями.

“Протягом найближчих 5 років міністерство планує здійснити комплекс заходів, що дозволять знизити показники розповсюдження СНІДу в Україні. Зокрема, планується створити відповідні центри, де кожен за бажанням зможе отримати медичну консультацію чи соціальну допомогу”, - зазначила Т.КОНДРАТЮК.

Також, за її словами, планом передбачені різноманітні тренінги, які б допомогли ВІЛ-інфікованим адаптуватись у суспільстві та навчальні програми, де соціальні працівники та волонтери освоюватимуть навички надання допомоги хворим.

В ході обговорення також зазначалось, що 2008 р. став переломним щодо питання усиновлення ВІЛ-інфікованих дітей. За інформацією Т.КОНДРАТЮК, на сьогодні усиновлено 20 дітей з таким діагнозом.