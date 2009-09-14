Гормонотерапія підвищує ризик розвитку раку грудей

Викурювання сотні сигарет істотно збільшує ймовірність розвитку раку молочної залози.

Колектив учених з Клініки Майо (США) порівняли чинники ризику у 1 225 жінок, хворих раком грудей, і 6 872 пацієнток, у яких хвороба не діагностована. Результати дослідження показали, що зі всіх випробовуваних 10% палили на момент експерименту, 9% кинули палити якийсь час назад, а 81% ніколи не мав цієї згубної звички.

Фахівцями також було встановлено, що прийом оральних контрацептивів протягом одинадцяти років і більш збільшує ризик розвитку раку грудей на 200%. У жінок, що проходили постклімактеричну гормональну терапію, ризик підвищений на 81%. Крім того, з кожним роком життя ймовірність виникнення раку зростає на 2%.

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