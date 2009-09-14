Дитяча невпевненість в собі зумовлює ожиріння

Проблеми із зайвою вагою, що гостро стоять в багатьох країнах світу, можуть виникати не тільки у зв`язку з поганою спадковістю, неправильним харчуванням і пасивним способом життя. Як з`ясували британські учені, ожиріння в зрілому віці частіше виникає у тих, хто в дитинстві страждав невпевненістю в собі, повідомляє ВВС.

Як показало дослідження королівського коледжу Лондона, в якому взяли участь 6,5 тисячі осіб, 10-річні діти, страждаючі низькою самооцінкою, по досягненню зрілого віку частіше за інших набирають зайву вагу. При цьому подібний ефект понад усе властивий дівчатам.

При цьому учені заявили, що не можуть дати наукового пояснення ролі емоцій в перспективі розвитку ожиріння, але завірили, що роль ця має місце, що було доведено в дослідженні. Результати роботи також в черговий раз підтвердили, що боротьбу із зайвою масою населення потрібно починати в ранньому віці.

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