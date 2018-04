Чим корисна аскорбінка?

Біологи виявили нові корисні властивості всім відомої аскорбінки. Правда, вітамін С фігурував не в чистому вигляді, але проявив себе вельми гідно.

Фахівці університету в Лейчестере (University of Leicester), Великобританія, і Інституту молекулярної і клітинної біології (Institute for Molecular and Cellular Biology in Portugal) в Португалії виявили нові захисні властивості вітаміну C, які полегшують регенерацію клітин людської шкіри.

Тьяго Дуарте (Tiago Duarte), Маркус С. Кук (Marcus S. Cooke) і Г. Дон Джонса (G. Don Jones) встановили, що одна з форм вітаміну C - аскорбінова кислота-2-фосфат (AA2P) - сприяє кращому ранозагоюванню і захищає клітини шкіри від пошкодження ДНК. Тьяго Дуарте говорить: «Крім того, що ультрафіолетова радіація літом надзвичайно агресивна і часто приводить до сонячних опіків шкіри, вона є і токсичним агентом для генного матеріалу організму. Опромінювання провокує виникнення раку шкіри шляхом формування вільних радикалів і пошкодження структури ДНК».

«Ми проаналізували ефект тривалої дії фосфат-производной вітаміну C на фібробласти шкіри і побачили, що під його дією в клітинах шкіри активізуються гени, які відповідають за її регенерацію. Вітамін C сприяє загоєнню ран. Також аскорбінова кислота захищає шкіру», - коментує фахівець.

Ці дані вельми актуальні для косметичної промисловості. Вплив вільних радикалів на шкіру приводить до її передчасного старіння, а такі антиоксиданти, як вітамін C, ефективно запобігають їх шкідливій дії.

infox.ru