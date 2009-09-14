Їжею з піцерії «Челєнтано» масово отруїлися люди

У Миколаєві вже 18 осіб госпіталізовані через отруєння стравами у піцерії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, впродовж 12-го вересня у Миколаєві до інфекційного відділення обласної лікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» були госпіталізовані ще 7 відвідувачів піцерії «Челєнтано», які 9 вересня вживали там страви.

Станом на 07.00 13-го вересня у медзакладі перебувають 18 осіб: 2 - у важкому стані, решта 16 – у стані середнього ступеню важкості.

Фахівцями СЕС і медперсоналом здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та лікувальних заходів. Причина захворювання встановлюється.