А/H1N1 стає домінуючим вірусом грипу у світі

А/H1N1 стає домінуючим вірусом грипу в світі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила на прес-конференції за підсумками міністерської зустрічі представників міністерств охорони здоров’я країн “великої сімки”, Мексики та ЄС комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ.

“Вірус не лише залишився стабільним, але й став домінуючим вірусом грипу”, - сказала вона.

“Це означає, що в більшості людей, які захворіли на грип, виявляють саме цей вірус”, - додала комісар.

За її словами, в ході зустрічі сторони дійшли висновку, що закриття кордонів не допоможе і навіть не стримає розвиток пандемії грипу у світі.

При цьому, за словами А.ВАССІЛІУ, усі сторони, які водночас є учасниками Глобальної ініціативи безпеки здоров’я, погодилися і надалі координувати свої зусилля під час боротьби з пандемією грипу та обмінюватися необхідною інформацією щодо ситуації із захворюваністю на грип.

На міністерський зустрічі також обговорювалося питання вакцинації населення одразу після того як буде вироблено та схвалено вакцину проти грипу А/H1N1. Разом з тим, представники Глобальної ініціативи вирішили, що кожна країна самостійно визначатиме групи ризику, які повинні будуть в першу чергу пройти вакцинацію.

“Є три основні категорії: вагітні жінки, люди з яскраво вираженими проблемами здоров’я та працівники системи охорони здоров’я, яких всі учасники вважають основними групами ризику. Щодо інших груп, тут згоди немає”, - сказала А.ВАССІЛІУ.

Довідка УНІАН. За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, кількість хворих вірусом грипу A/H1N1 у світі перевищило 272 тисячі осіб, майже 3,5 тисячі померли.