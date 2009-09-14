Школи столиці неналежно підготовлені до навчального року

Постійна комісія з питань освіти і науки Київської міської ради незадоволена підготовкою шкіл столиці до навчального року 2009-2010.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді з посиланням на секретаря цієї комісії Олексія ДАВИДЕНКА.

“Попередні висновки щодо готовності київських шкіл та дитячих садків до нового навчального року 2009-2010 невтішні”, - підкреслюється в повідомленні.

Як зазначив О.ДАВИДЕНКО, «практично за все в школах вже платять батьки - за охорону, за підручники”.

“З електроенергією у школах перебої, з питною водою - теж. Наближається опалювальний сезон - а у шкіл борги перед постачальниками. Для того, щоб виплатити зарплати вчителям, райони взяли мільйонні кредити», - констатував секретар комісії, також звернувши увагу на те, що цього року не відкрито жодної нової школи або дитячого садка.

При цьому О.ДАВИДЕНКО зазначив, що здивований поведінкою представників київської влади, що курують галузь освіти. За його словами, за останні 2 роки ані Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, як заступник мера, який курує напрямок освіти, а тепер начальник Головного управління освіти і науки КМДА, ані його підлеглі не були присутні на жодному засіданні комісії Київради з питань освіти і науки.

«Як можна вирішувати проблемні питання, якщо навіть не робити спроб дізнатися про них? В.ЖУРАВСЬКОМУ, очевидно, ніколи - він спеціалізується на світських заходах. Але заступники або секретар управління можуть відвідувати засідання комісії? Там порушуються гострі проблеми шкіл, дитсадків, здоров`я наших дітей », - здивувався депутат А.ДАВИДЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня після засіданні колегії КМДА, де розглядався стан підготовки навчальних закладів міста до нового навчального року, перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО констатував, що, з одного боку, колегія показала задовільну підготовку навчальних закладів міста до початку занять, а з другого боку – дуже багато недоліків, які потребують термінового вирішення. Зокрема, це стосувалось проблем постачання електроенергії в окремі школи та гарячої води, неробочих питних фонтанчиків, проблем з організацією охорони шкіл.

Водночас він запевнив представників ЗМІ, що 1 вересня усі школи Києва будуть повністю готові до нового навчального року: “І з електроенергією, і з гарячою водою, і повністю забезпечені всім необхідним для початку навчального року”.