Прогулянка з собакою допомагає господареві схуднути
12:03, 14 вересня 2009Країна
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І зробити зарядку
Щоденні прогулянки з собакою можуть допомогти позбавитися проблем зайвої ваги власникові вихованця, а також власне самій тварині, вважають фахівці Університету штату Канзас /США/.
Час прогулянок з собакою варіюється залежно від різних чинників, включаючи вік, породу, загальний стан здоров`я тварини і погодні умови.
Багато собак люблять ловити тарілки, що літають, або палиці. А такі ігри з твариною є своєрідною зарядкою і для її господаря.
За матеріалами ami-tass.ru
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