Прогулянка з собакою допомагає господареві схуднути

Щоденні прогулянки з собакою можуть допомогти позбавитися проблем зайвої ваги власникові вихованця, а також власне самій тварині, вважають фахівці Університету штату Канзас /США/.

Час прогулянок з собакою варіюється залежно від різних чинників, включаючи вік, породу, загальний стан здоров`я тварини і погодні умови.

Багато собак люблять ловити тарілки, що літають, або палиці. А такі ігри з твариною є своєрідною зарядкою і для її господаря.

За матеріалами ami-tass.ru