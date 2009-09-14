Як омолоджуватися пряними травами
Вдихати аромат
Багато учених сходяться на думці, що зберігати молодість людям допомагають антиоксиданти. Ефективними антиоксидантами можуть бути ефірні олії, що містяться в пряних травах.
Дослідники з московського Інституту біохімічної фізики вирішили провести експерименти з ефірними оліями пряної рослини чабер.
З`ясувалося, що природний антиоксидант цієї традиційної приправи до їжі надає помітний позитивний ефект на організм лабораторних мишей, і, можливо, здатний омолоджувати: як тварин, так і людину.
Ефірні олії, які містяться в багатьох пряних травах, здатні виступати як антиоксиданти - сполуки, які, по поширеній гіпотезі, зупиняють старіння організму.
Результати дослідів переконливо довели, що ефірна олія, якщо її додавати в питну воду і вдихуване повітря, підвищує концентрацію корисних жирних кислот в мозку і зменшує ризик розвитку онкологічних захворювань у тварин.