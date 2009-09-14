Як омолоджуватися пряними травами

Багато учених сходяться на думці, що зберігати молодість людям допомагають антиоксиданти. Ефективними антиоксидантами можуть бути ефірні олії, що містяться в пряних травах.

Дослідники з московського Інституту біохімічної фізики вирішили провести експерименти з ефірними оліями пряної рослини чабер.

З`ясувалося, що природний антиоксидант цієї традиційної приправи до їжі надає помітний позитивний ефект на організм лабораторних мишей, і, можливо, здатний омолоджувати: як тварин, так і людину.

Ефірні олії, які містяться в багатьох пряних травах, здатні виступати як антиоксиданти - сполуки, які, по поширеній гіпотезі, зупиняють старіння організму.

Результати дослідів переконливо довели, що ефірна олія, якщо її додавати в питну воду і вдихуване повітря, підвищує концентрацію корисних жирних кислот в мозку і зменшує ризик розвитку онкологічних захворювань у тварин.

inauka.ru