Курильщиця з 95-річним стажем кинула палити

Англійка Уінні Ленглі, що палила 95 років, змогла відмовитися від шкідливої звички. Рішення кинути палити було ухвалене нею в 102-й день народження.

Про це пише газета Daily Mail в неділю.

"Мене це більше не приваблює", - повідомила журналістів колишня співробітниця пральні самообслуговування в Кройдоне на півдні Великого Лондона.

За словами жінки, перше затягування вона зробила ще на початку Першої світової війни в 1914 році. "Тоді, а також в Другу світову війну, коли в Лондоні падали німецькі бомби, палило багато, щоб справитися із стресом, - згадує Ленглі. – Ми не замислювалися над тим, як це відіб`ється на здоров`ї".

Ленглі зізналася, що зараз у неї швидко псується зір. "Через декілька років, можливо, вже не побачу самої сигаретної пачки", - сказала вона.

Англійка пережила свого чоловіка, що помер в 1968 році, і сина, який помер чотири роки тому у віці 72 років.

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