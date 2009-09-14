Чернігів: розгерметизувалася цистерна з соляною кислотою

У Чернігові на залізничній станції учора вранці сталася розгерметизація залізничної цистерни з соляною кислотою, яку перевозили з Дніпропетровська до Білорусі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Фахівцями Головного управління МНС в Чернігівської області о 15.00 вилив соляної кислоти ліквідовано. Перевищення граничнодопустимої концентрації у повітрі не було зафіксовано. Загрози населенню немає. Звернень місцевих жителів до медичних закладів з погіршенням самопочуття не зареєстровано.