Чоловіча дієта від раку і простатиту

Група англійських учених зібрала воєдино результати декількох десятків досліджень і випустила збірку кулінарних рецептів для здоров`я передміхурової залози

Передміхурова залоза, або простата, відіграє украй важливу роль у функціонуванні сечостатевої системи чоловіка. Вона виділяє рідину, що становить основу сперми, бере участь в секреції декількох гормонів і іннервується (тобто, буквально, відчуває) під час статевих актів. Крім того, простата розташована впритул до сечовивідного каналу, тобто будь-яка її деформація або збільшення може привести до проблем з сечовипусканням.

Недивно, що чоловіки так бояться проблем з цим органом. Тим часом запаленнями простати в різних формах страждають від 30 до 60% чоловіків після 25 років, а захворюваність раком простати становить близько 3%.

Чи можна захиститися від цих хвороб? Група англійських учених упевнена, що кращий спосіб профілактики — правильне харчування. Вони простудіювали декілька десятків наукових праць своїх колег, приплюсували власні висновки і склали справжню куховарську книгу для здорової передміхурової залози, пише Daily Mail. Призначено видання як для тих, хто здоровий, але хоче підстрахуватися, так і для чоловіків з проблемами в статевій сфері.

Наприклад, пару років назад дослідники виявили, що лук і часник можуть понизити ризик захворювання раком простати аж на 50%; так само корисні цвітна, брюссельська капуста і брокколи. Учені радять споживати ці продукти як мінімум три рази в тиждень, а часник взагалі додавати куди тільки можна.

Тільки ось готувати протиракові овочі треба правильно, інакше можна убити всі корисні елементи. Так, капусту краще подавати сирою або злегка пропареною, а воду після готовки не зливати, а додавати в соус або підливку. Помідори, які також зарекомендували себе як хороший засіб від раку, можна споживати свіжими, а можна і у вигляді томатного соку або пасти. Згідно одному з досліджень, споживання томатного соусу протягом 5 тижнів знижує ризик захворювання раком простати на 20%.

Інші продукти для профілактики простатитов і раку простати включають жирну рибу, квасолю, горох, чечевицю і малину.

А ось шкідлива їжа — це молочне у великих кількостях, пісочна випічка, смажена їжа і червоне м`ясо. Їх споживання краще обмежити, тим більше що для інших систем організму вони теж шкідливі. Червоне м`ясо вважається одним з провокаторів високого холестерину і раку кишечника, тваринні жири з молока шкодять роботі серця, ну а любов до випічки загрожує ожирінням.

aif.ru