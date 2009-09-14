Дніпропетровщина: чиновники руйнують протитуберкульозну службу

Дії чиновників Дніпропетровської обласної державної адміністрації призводять до руйнування протитуберкульозної служби регіону.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив директор Дніпропетровського обласного комунального клінічного лікувально-профілактичного об`єднання «Фтизіатрія», заслужений лікар України професор Дмитро КРИЖАНІВСЬКИЙ.

За його словами, до обласної ради надійшли подання від Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА щодо ліквідації головного протитуберкульозного закладу в області «Фтизіатрія», з відкриттям на його площах Дніпропетровського міського протитуберкульозного диспансеру.

“Дана реструктуризація є неприпустимою та протизаконною в умовах існуючої епідемії туберкульозу в Україні та може призвести до фактичного руйнування системи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз, насамперед сільських адміністративних територій. Пропонується фактично скасувати обласний лікувальний заклад третього рівня, який є головним на території області,” – зазначив Д.КРИЖАНІВСЬКИЙ.

Він припускає, що причиною даної реорганізації туберкульозної служби Дніпропетровщини є територіальне розташування міського протитуберкульозного диспансеру.

“Цей лікувальний заклад стоїть у центрі Дніпропетровська. Це золота ділянка – три гектара землі з розвинутою інфраструктурою. Передбачаю, що саме це і стало основною причиною так званої реорганізації. Імовірно, після переміщення медзакладу до передмістя, землю та будівлі тубдиспансера у центрі міста віддадуть,” – вважає Д.КРИЖАНІВСЬКИЙ.

Він зауважує, що так звана реорганізація не передбачає розширення площі для протитуберкульозних закладів або збільшення кількості ліжко-місць.

Водночас Д.КРИЖАНІВСЬКИЙ наголошує про досить тривожну епідемічну ситуацію на Дніпропетровщині щодо поширення туберкульозу. “У першому півріччі цього року (порівняно з аналогічним періодом 2008 року) зросли показники щодо виявлення хвороби – на 4%, зросла захворюваність серед підлітків – на 14%, захворюваність позалегеневими формами – на більш як 30%, рецидиви – на 26%. Досить високі показники смертності від туберкульозу”, – наголосив Д.КРИЖАНІВСЬКИЙ.

Він повідомив, що за підсумками останньої виїзної колегії МОЗ, Дніпропетровський регіон перемістився на третє місце в Україні за показниками захворюваності.

На прохання УНІАН прокоментувати цю ситуацію, начальник Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина ГІНЗБУРГ заявила, що “нічого не скорочується і не закривається”. “Це є чисто політичне замовлення... Питання туберкульозу в області визначено як пріоритетне, що стосується фінансування та організаційних питань. Мова про закриття і скорочення не йде, це питання ніяк не обговорюється”, – повідомила В.ГІНЗБУРГ.