Завтра в Україні буде тепло

У вівторок, 15 вересня, в Україні буде тепло, де-не-де – невеликі дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра на території країни спостерігатиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у північних та центральних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-12 м/с.

Температура вночі - 10-15°, на узбережжі морів - до 18°; вдень - 20-25°, у південній частині та на Закарпатті - до 27°; в Карпатах вночі - 5-10° тепла, вдень - 12-17°.

У Київській області мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі - 10-15°, вдень - 20-25°.

У Києві мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 13-15°, вдень - 22-24°.

14 вересня температура води в Чорному та Азовському морях - 20-22°, в Дніпрі біля Києва - 20°.